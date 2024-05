Brejza: osoby należące do "Kasty" powinny być zweryfikowane przez służby

Mówił, że to "jeden z najbliższych sędziów ze środowiska (Zbigniewa) Ziobry, PiS, człowiek, który oddelegowany był na najbardziej paskudny odcinek". Wskazał na "grupę hejterską, niszczenie niezależnych sędziów". - On współpracował przecież w tej grupie modelującej wymiar sprawiedliwości, o czym wielokrotnie mówiliśmy jako przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, że to wszystko jest kopia tego, co funkcjonuje w Mińsku, w Moskwie, to jest model moskiewsko-miński i ten człowiek tam się teraz pojawia - dodał.