Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 16 stycznia

Uważam, że absolutnie mam rację w tym, co zostało przedstawione panu prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu, a mianowicie, że jest on prokuratorem w stanie spoczynku - powiedział w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Zaznaczył przy tym, że "nie zamierza się wycofać" ze swojej decyzji i wyjaśniał, że "prokurator został przywrócony do czynnej służby" na podstawie przepisu, który "miał charakter epizodyczny".