"Szatkowski nie będzie na pokładzie tego samolotu". Mastalerek: to oczywiste

- Tu nie chodzi o kwestię poddania się. Jeżeli zgłasza się rzecz oczywistą, czyli że ambasador będzie na sali. A rząd nie zgłasza do delegacji, to po co ma lecieć? Na wycieczkę? To jest kwestia racjonalnego zachowania. Jeśli rząd, łamiąc procedury, nie godzi się na to, żeby było coś oczywistego, co było dziewięć lat, to po co ma lecieć? Na wycieczkę? - powtarzał Mastalerek.