Kiedy skończy się pierwszy etap walki z pandemią? Ekspert: to będzie duże, narodowe "uff"

Szacuje się, że już między 9 a 16 milionów Polaków przechorowało COVID-19 - ocenił w TVN24 doktor Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Dodał, że "jak uda się wyszczepić naszych seniorów, to będzie koniec pierwszego etapu walki z pandemią". Zastrzegł jednak, że "nie będzie to koniec całej wojny z pandemią".

Mówił, że według szacunków naukowców w Polsce już między 9 a 16 milionów osób przechorowało COVID-19. - To duża liczba, wielokrotność tego, co podają oficjalne statystyki - zauważył. - Zakładamy, że dziennie zakaża się od 4 do 10 razy tyle osób, co jest stwierdzane przez testy - przekazał eskpert.