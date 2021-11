Straż Graniczna o sytuacji w rejonie Kuźnicy: czekamy, co nastąpi w nocy, jesteśmy przygotowani

Służby, w tym Straż Graniczna, zapewniają, że zabezpieczają granicę w regionie Kuźnicy, gdzie według informacji polskiej strony koczują migranci, kierowani tam przez służby białoruskie. - Przetrwaliśmy pierwszą próbę masowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w pobliżu Kuźnicy, czekamy, co nastąpi za kilka chwil, co nastąpi w nocy, jesteśmy dobrze przygotowani - zapewnił chorąży SG Michał Tokarczyk z sekcji prasowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

Sytuacja w rejonie Kuźnicy

Straż Graniczna: czekamy, co nastąpi za kilka chwil, co nastąpi w nocy

- My stoimy na straży naszej granicy i nie zamierzamy dopuszczać do jej przekroczenia. Pierwszą falę przetrwaliśmy i czekamy, co nastąpi za kilka chwil, co nastąpi w nocy. Jesteśmy dobrze przygotowani - podkreślił strażnik graniczny.