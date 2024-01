Spotkanie kierownictwa PiS dzień przed posiedzeniem Sejmu

Do siedziby PiS na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie przyjechali między innymi Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Ryszard Terlecki i Elżbieta Witek. Jak relacjonował reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, nikt nie odpowiedział na pytanie, w jakim celu zwołano posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. - Teraz Jarosław Kaczyński chce ustalić strategię na najbliższe dni. Chce ustalić to, jak opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, będzie się zachowywała podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które zaczyna się już jutro - mówił Ślak.

Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości to spotkania, które odbywały się co miesiąc. Bywało też, że były pilnie zwoływane, kiedy trzeba było ustalać pewną strategię.

- Nikt nie był chętny, żeby wyjść odpowiedzieć na pytania, co dokładnie będzie ustalane. Czy to przypadkiem nie taktyka na to posiedzenie Sejmu - czy to nie będzie obstrukcja obrad Sejmu, bo wiemy, że - pomimo zaprzeczeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego - w PiS pojawiają się głosy mówiące o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będą chcieli najbliższe obrady Sejmu, blokować - mówił Ślak.