Oczekuję przyjrzenia się, kto tak naprawdę zarządzał Orlenem, bo nie sądzę, żeby tak niekompetentne osoby, które stały na czele tego koncernu, miały zbyt wiele do powiedzenia - mówił w związku ze śledztwami dotyczącymi Orlenu Jacek Karnowski (KO). Powiedział też, że były prezes Orlenu Daniel Obajtek, startując w wyborach do PE, chce "uciec od sprawiedliwości".

W poniedziałek premier poinformował, że poprosił o "odwiedziny" prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych. Jak napisał, chodzi o sprawę "kluczową dla bezpieczeństwa państwa". Wcześniej Onet przekazał, że prezesem szwajcarskiej spółki Orlenu - Orlen Trading Switzerland (OTS), był pochodzący z Libanu Samer A., podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah.

Koncern Orlen w pierwszej połowie kwietnia tego roku poinformował o stracie około 1,6 mld zł przez poprzedni zarząd OTS. Były to zaliczki wypłacone pośrednikom handlu ropą naftową - dostawy nie zostały jednak zrealizowane.

Doniesienia w sprawie koncernu i spodziewanego startu Daniela Obajtka w wyborach do Parlamentu Europejskiego komentowali w Sejmie politycy.

Daniel Obajtek Tomasz Gzell/PAP

Karnowski: to jest wielki skandal

- Oczekuję przyjrzenia się, kto tak naprawdę zarządzał Orlenem, bo nie sądzę, żeby tak niekompetentne osoby, które stały na czele tego koncernu, miały zbyt wiele do powiedzenia. Ginęły miliardy złotych, gdzieś się rozpłynęły. Przy okazji finansowaliśmy ludzi, którzy nie powinni nigdy mieć żadnego kontaktu z polskimi firmami. Jest to wielki skandal i wielkie nadużycie, o którym informowali posłowie opozycji rządzących z PiS-u przez wiele miesięcy - mówił Jacek Karnowski.

Pytany o spodziewany start Daniela Obajtka w wyborach do PE powiedział, że zastanawia się, "jakie wielkie kompetencje ma były wójt w Pcimiu, żeby zasiadać w Orlenie, a teraz startować do europarlamentu". - Przede wszystkim chodzi o to, żeby uciec od sprawiedliwości w Polsce - uważa Karnowski.

Suchoń: oczekuję bardzo dogłębnego śledztwa TVN24

Suchoń: nikt nie podejrzewał, że to może sięgać takich pokładów

- Oczekuję bardzo dogłębnego śledztwa, które obejmie wszystkie wątki, pojawiające się w przestrzeni publicznej. Nie może być tak, że mamy skandal - 1,6 miliarda złotych w spółce, która miała obchodzić sankcje na Rosję. Gdyby ktoś obchodził sankcje, to to by oznaczało, że pomaga Rosji atakować Ukrainę i stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla Polski - mówił Mirosław Suchoń z Polski 2050.

Odniósł się też do doniesień na temat kontaktów Orlenu z osobą związaną z Hezbollahem. - Nikt, kto uważał poprzednie rządy za skorumpowane, za przeżarte takim politycznym kolesiostwem, nie podejrzewał, że to może sięgać takich pokładów. To trzeba bardzo dokładnie sprawdzić - dodał.

Kasprzyk: bardzo dobrze, że prokuratura zajmie się sprawą TVN24

Kasprzyk: obrzydliwe nadużycie i nadwyrężenie finansów spółki i Polaków

Podobne zdanie ma Rafał Kasprzyk (Polska 2050). - To bardzo dobrze, że prokuratura się zajmie tą niewątpliwie gorszącą sprawą, bo narażenie polskich podatników na straty 1,6 miliarda złotych to jest olbrzymie nadużycie i nadwyrężenie finansów nie tylko spółki państwowej, ale również kieszeni prywatnych obywateli Polski. To powinno być wyjaśnione nie tylko przez prokuraturę, ale powinno mieć zakończenie w sądzie i powinny być wyroki skazujące, bo tego domagają się wszyscy Polacy - mówił Kasprzyk.

- Ucieczka pana Obajtka na listy do europarlamentu nie powinna stanowić przeszkody w przesłuchaniu go, w postawieniu ewentualnych zarzutów oraz przeprowadzeniu uczciwego procesu sądowego - dodał.

Gajewska: każda niegodziwość będzie rozliczona TVN24

Gajewska: Daniel Obajtek, terroryści - jakaś abstrakcja

Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że "każda niegodziwość zrobiona rękami PiS bądź jego członków będzie rozliczona". - Musimy poczekać na efekty, niektóre pewnie będą szybciej, niektóre później, ale też musimy zważyć na to, że prokuratura jest niezależna, sądy są niezależne i chcemy utrzymać ten standard, bo o to walczyliśmy przez osiem lat - powiedziała.

- Rozliczenie musi być, a widzimy jak na dłoni, że to, co się działo w Orlenie - to, co robił Daniel Obajtek, było po prostu nielegalne, a te doniesienia z ostatnich dni... Po prostu włos się na głowie jeży. W jednym zdaniu Daniel Obajtek, terroryści - jakaś abstrakcja - dodała.

Autorka/Autor:ek/ft, mrz

Źródło: TVN24