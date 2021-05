Leniart: będę otwarta na rozmowę z mieszkańcami

Kochamy decydować o tym, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, jak zmienia się nasza gmina, nasz powiat, nasz kraj. To nie jest tak, że lubimy, jak ktoś inny za nas decyduje - mówiła kandydująca w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, popierana przez PiS. Zapewniła, że w przypadku zwycięstwa w wyborach deklaruje "pełną otwartość na potrzeby różnych mieszkańców".

