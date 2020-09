"Policzek dla polskiej edukacji, dla polskiej szkoły, dla polskich nauczycieli i dla polskich dzieciaków"

Posiadanie Przemysława Czarnka jako ministra edukacji tworzy z Polski skansen. Będą do nas przyjeżdżali z zagranicy i będą oglądali sobie polską szkołę z XIX wieku - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Kamil Bortniczuk z Porozumienia przekonywał, że nowy szef resortu edukacji i nauki to "wybitny naukowiec" i "bardzo zdolny polityk". - Jest człowiekiem o poglądach bardzo skonkretyzowanych, ale nie nazwałbym ich radykalnymi - dodał.

"To jest policzek dla polskiej edukacji"

"Wybitny naukowiec i bardzo zdolny polityk"

- Znam profesora Czarnka i uważam, że to jest, po pierwsze - wybitny naukowiec i po drugie - bardzo zdolny polityk. Wiem, że jest człowiekiem o poglądach bardzo skonkretyzowanych, ale nie nazwałbym ich radykalnymi. On tak bywa przedstawiany (jako radykał - red.), ale wiem, że on taki nie jest - wskazywał Bortniczuk.

"Czy ministerstwo to jest jakiś posąg buddy, jakaś katedra?"

Goście "Kropki nad i" rozmawiali także o słowach, jakie na środowej konferencji prasowej wypowiedział - jak się później okazało, ustępujący ze stanowiska - minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Chodziło o incydent, kiedy to w nocy z wtorku na środę na gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej grupa nieustalonych sprawców napisała farbą pięć imion oraz hasło "Twoje dziecko LGBT+". - To czyste barbarzyństwo bez względu na powód - komentował Piontkowski. Imiona można powiązać z dziećmi, które popełniły samobójstwo, a były prześladowane przez rówieśników z powodów związanych z orientacją seksualną.

Śmiszek ocenił, że "to było haniebne wystąpienie". - Hańbą jest to, że minister edukacji (...) zamiast powiedzieć, jaki ma plan przeciwko homofobii, to załamuje ręce, że ministerstwo zostało zdewastowane. Czy ministerstwo to jest jakiś posąg Buddy, jakaś katedra? - dopytywał poseł Lewicy.