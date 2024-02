PKW odrzuciła sprawozdanie pierwszej partii Michała Kołodziejczaka

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe założonej przez posła KO Michała Kołodziejczaka partii Polska Praworządna (dawniej Agrounia). W poniedziałkowej uchwale napisano, że odpowiedź na pytania kierowane do partii nie została udzielona. "Uzasadnia to zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym partia pozyskiwała cały swój majątek z niedozwolonych źródeł" - oświadczyła PKW.

W wydanej w poniedziałek uchwale Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie partii politycznej Polska Praworządna (dawniej Agrounia) o źródłach pozyskania środków finansowych w 2022 roku.

W uzasadnieniu czytamy, że "partia nie załączyła do sprawozdania wszystkich dokumentów wymaganych rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym między innymi umowy jej rachunku bankowego". "W związku z tym nie jest możliwe stwierdzenie, czy załączona do sprawozdania historia rachunku bankowego partii, obejmująca wyłącznie okres od 6 do 31 grudnia 2022 r., przedstawia historię całego okresu funkcjonowania tego rachunku. Z danych z ewidencji partii politycznych wynika bowiem, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie w przedmiocie wpisu partii politycznej Agrounia (obecnie Polska Praworządna) do ewidencji w dniu 3 marca 2022 r." - napisano.

"Partia nie przedłożyła również wyjaśnień dotyczących jej działalności w 2022 r., przez co niemożliwe było ustalenie faktycznych przychodów/wpływów, jak i wpłat na rachunek bankowy partii" - dodano w uchwale.

PKW zwróciła się do partii z pytaniami, m.in. na jakiej zasadzie korzystała z lokalu w Sieradzu i czy ponosiła koszty ewentualnych spotkań czy druku materiałów. "Pismo wysłane na adres partii za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie zostało odebrane i zostało zwrócone do nadawcy z adnotacją 'Nie podjęto w terminie'" – oświadczono.

Michał Kołodziejczak PAP/Tomasz Gzell

"W związku z tym zostało ono ponownie przesłane, tym razem jednak drogą mailową. Również w ten sposób przesłane do partii pytania pozostały bez odpowiedzi. Jednocześnie jednak w rozmowie telefonicznej prawnik partii potwierdził otrzymanie oraz zapoznanie się z przesłanymi drogą mailową pytaniami Państwowej Komisji Wyborczej. Mimo to, odpowiedź na pytania kierowane do partii nie została przez partię udzielona" - napisano w uchwale PKW.

"Uzasadnia to zatem przyjęcie domniemania, że w okresie sprawozdawczym partia pozyskiwała cały swój majątek z niedozwolonych źródeł" - dodano.

Polsce Praworządnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na decyzję PKW w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Agrounia zmieniła nazwę na Polska Praworządna

Polska Praworządna to najstarsza z partii wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Początkowo partia nazywała się Agrounia. Została wpisana do rejestru w marcu 2022 r., a w czerwcu 2023 r. zmieniła nazwę na Polska Praworządna. Wówczas Michała Kołodziejczaka na stanowisku prezesa zastąpił Piotr Kołodziejczak.

Środowisko Agrounii założyło jeszcze trzy inne partie: Ruch Społeczny Agrounia TAK, Stabilną Polskę i Społeczny Interes. Sam Michał Kołodziejczak w jesiennych wyborach parlamentarnych ostatecznie wystartował z list Koalicji Obywatelskiej.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniami do Michała Kołodziejczaka o komentarz do sprawy. Do czasu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Autorka/Autor:pp

Źródło: tvn24.pl, PAP