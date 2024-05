Szymon Hołownia: złożyłem wniosek o odwołanie dwóch członkiń komisji do spraw pedofilii

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że przekazał do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka wniosek o odwołanie dwóch członkiń państwowej komisji do spraw pedofilii. - Jego uzasadnienie opatrzyłem klauzulą "zastrzeżone" ze względu na wrażliwość znajdujących się tam danych - mówił.

Pod koniec kwietnia przewodnicząca państwowej komisji do spraw pedofilii Karolina Bućko przekazała, że zawnioskowała do marszałka Sejmu o odwołanie dwóch członków komisji. Chodziło o formułowane pod ich adresem zarzuty o mobbing.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że złożył taki wniosek. - Złożyłem wniosek i przekazałem do Komisji Sprawiedliwości (i Praw Człowieka - red.) o odwołanie dwóch członkiń państwowej komisji do spraw pedofilii - poinformował Hołownia.

- To jest efekt naszej kilkumiesięcznej pracy, słuchania ludzi. Tutaj w Sejmie miałem okazję rozmawiać i z panią przewodniczącą komisji i z członkami komisji, wskazanymi przez pana prezydenta, przez pana Mikołaja Pawlaka, byłego rzecznika praw dziecka. Te rozmowy doprowadziły mnie do takiego wniosku, że nie można tej sprawy tak zostawić - tłumaczył swoją decyzję.

Hołownia złożył wniosek o odwołanie dwóch członkiń komisji do spraw pedofilii

Dodał, że "każdy poseł może zapoznać się z tym uzasadnieniem, bo ma dostęp do informacji na tym poziomie w biurze ekspertyz sejmowych". - Sygnalizuję państwu, że Sejm się tym zajął i że będzie w tej sprawie najprawdopodobniej podejmował decyzję po tym, jak oczywiście Komisja Sprawiedliwości się w tej sprawie wypowie - powiedział Hołownia.

Przypomniał także, że "do odwołania członków, członkiń państwowej komisji ds. pedofilii potrzeba trzech piątych głosów na sali plenarnej".

- Sprawa jest szalenie wrażliwa, ona dotyczy dobra najsłabszych pośród nas. Moim celem od samego początku mojej pracy tutaj było odblokowanie zablokowanej pracy komisji do spraw pedofilii i mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, będzie jednym z kroków (odblokowania komisji - red.) - dodał.