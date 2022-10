Marek Kuchciński wchodzi do rządu

Jak dodał, "jesteśmy w trakcie wielu rozpędzonych prac, trzeba działać nadal". - Zmiany są czymś naturalnym, one po prostu następują. Taka jest kolej rzeczy. (…) Wiecie doskonale o tym, że zmiany następują, praca musi trwać, zadania muszą być kontynuowane, zamykane, kończone. To jest nasza odpowiedzialność, którą na siebie przyjęliśmy - podkreślił.

Kuchciński za Dworczyka

W zeszłym tygodniu z funkcji szefa KPRM zrezygnował Michał Dworczyk. Szybko pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że miałby go zastąpić były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. - Przyparty do muru tymi licznymi mikrofonami potwierdzam, że zgodziłem się, natomiast decyzja należy do premiera i prezydenta. Dziękuję bardzo - przyznał w zeszły czwartek Kuchciński. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że powierzenie tej funkcji byłemu marszałkowi Sejmu to jego "autorski pomysł". Pytany o to, czy nominacja była wskazaniem premiera czy rekomendacją kierownictwa partii, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekonywał, że "była to wspólna decyzja".