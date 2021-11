Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Konferencja Straży Granicznej

We wtorek wieczorem Polskie Radio Białystok informowało, że dwie bardzo liczne grupy migrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. Co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców sforsowały ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży. Straż Graniczna informowała, że część osób udało się zawrócić do linii granicy, a kolejni są poszukiwani przez funkcjonariuszy. Rzeczniczka podlaskiego oddziału straży granicznej major Katarzyna Zdanowicz powiedziała radiu, że "w obu przypadkach doszło do siłowego sforsowania ogrodzeń". "Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali wszyscy zatrzymani" - poinformował Radio Lublin chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk.