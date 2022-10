W tym sklepie ceny są niskie, a płaci się punktami. "Trzeba dać medal tym, którzy o tym pomyśleli"

"Dobry sklep", czyli pierwszy w Krakowie sklep socjalny, został otwarty w poniedziałek przy ulicy Siemaszki. Punkt oferuje produkty osobom potrzebującym, które zgłosiły się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

To wsparcie, które w Krakowie zapowiadano od lat. Teraz jest szczególnie ważne - między innymi przez rosnącą inflację , w tym podwyżki cen żywności. Wcześniej podobny sklep - pierwszy w Polsce - otwarto w Tychach. Ideą sklepów socjalnych i społecznych jest sprzedaż produktów, których ceny nie przekraczają 50 procent ceny rynkowej.

"Ma za zadanie wzbogacić ich skromne budżety"

Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200 procent kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1200 zł netto.