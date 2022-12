Premier: przez najbliższe 2-3 tygodnie konsultacje w obozie politycznym Zjednoczonej Prawicy i z prezydentem

Morawiecki: będę rozmawiał z prezydentem

- Oczywiście, że będę rozmawiał z panem prezydentem i pan prezydent ma pełne prawo do tego, żeby być poinformowanym na każdym etapie co do prac legislacyjnych, co do uzgodnień, co do różnego rodzaju negocjacji - powiedział premier. - W najbliższym czasie chcemy jak najwięcej poinformować wszystkie osoby, które pan prezydent wskaże, aby poznały wszystkie szczegóły związane z procesem dochodzenia do tej fazy kompromisu, jak oczywiście samego pana prezydenta - mówił dalej.