Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez sanepid.

Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 14 442 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 4441. To wzrost o 31 procent. Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni przekroczyła 20 tysięcy po raz pierwszy od 15 kwietnia. Liczba aktywnych przypadków, czyli Polaków, którzy aktualnie przechodzą zakażenie, wynosi 376 719 i jest najwyższa od 5 kwietnia.

Koronawirus w Polsce - dane ze szpitali

- 23 074 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +140 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 16 733 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 ( +253 ), - 2122 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( +23 ), - z tego 1487 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( +64 ) - 515 155 osób jest objętych kwarantanną ( -54 601 ), - 2 887 847 osób wyzdrowiało ( +11 805 ).

Rzecznik rządu: wprowadzanie w tej chwili restrykcji jest niezasadne

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany w sobotę o ewentualne wprowadzenie restrykcji w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną powiedział, że "państwo, rząd musi podejmować decyzje na podstawie kompleksowych informacji, to znaczy z jednej strony medycznych, z drugiej strony gospodarczych i społecznych". – Sytuacja w stosunku do tego, co było rok temu, jest diametralnie inna. W tej chwili każdy obywatel może się zaszczepić, każdy obywatel może zdecydowanie zwiększyć swoją ochronę przed zachorowaniem dzięki temu, że mamy powszechny system szczepień – mówił.