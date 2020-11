W skali światowej robimy niewiele testów na koronawirusa, a prawie połowa daje wynik pozytywny

Od marca, czyli od początku epidemii w Polsce, do września w kraju zmarło łącznie 2 512 osób zakażonych koronawirusem. W ostatnich miesiącach liczba zgonów wzrosła jednak kilkukrotnie - w październiku zmarło 3 119 osób, a w listopadzie do dziś - 9 937. Jednocześnie maleje liczba testów, a wciąż wysoki jest odsetek wyników pozytywnych - w zeszłym tygodniu mniej więcej połowa testów była pozytywna, w ostatniej dobie pozytywnych testów było poniżej 40 proc. W porównaniu z innymi krajami Polska robi niewiele testów - na milion mieszkańców zrobiliśmy ich 160 tysięcy, podczas gdy w Danii było to 1,2 miliona, a w Wielkiej Brytanii - 615 tysięcy.