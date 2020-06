"1150 przedpłaconych respiratorów nie ma w magazynie". Posłowie po kontroli w Agencji Rezerw Materiałowych

Sytuacja nadal jest zagadkowa. W magazynach nie ma 1150 z 1200 respiratorów, które były przedpłacone, zaliczkowane przez Ministerstwo Zdrowia - przekazali posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński po kontroli w Agencji Rezerw Materiałowych. Dodali, że pierwsza z 50 palet, które przyjechały do magazynu, została rozpakowana dopiero po ich kontroli. - Nikt z ministerstwa nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione - mówił Joński. - Te respiratory są i to jest najważniejsze - powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

W środę tvn24.pl i "Gazeta Wyborcza" opisały kontrowersje przy zakupie respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Resort podpisał w kwietniu umowę z E&K, niewielką firmą z Lublina, na dostawę 1200 respiratorów za kwotę 195,5 miliona złotych. Sprzęt trzech konkretnych firm z Chin, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych miał zostać dostarczony do końca czerwca. Ale wszyscy producenci w rozmowach z dziennikarzem tvn24.pl zaprzeczyli, żeby cokolwiek sprzedali firmie z Lublina lub polskiemu rządowi.

W dodatku okazało się, że firma E&K nigdy nie zajmowała się handlem sprzętem medycznym, nie ma też takiej działalności wpisanej w dokumentach rejestrowych. A jej właściciel był w przeszłości wiązany z handlem bronią do krajów objętych embargiem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że E&K dostarczyło 50 respiratorów innej firmy, niż było to określone w zamówieniu, i zwróciło część zaliczki.

Posłowie po kontroli w Agencji Rezerw Materiałowych

Politycy Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w poniedziałek kontrolę poselską w Agencji Rezerw Materiałowych.

- Udało nam się ustalić, że na początku czerwca trafiło tylko 50 palet, które były wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast 1150 respiratorów, które były przedpłacone, zaliczkowane przez ministerstwo, w magazynach Agencji nie ma - powiedział dziennikarzom poseł Michał Szczerba po przeprowadzeniu kontroli.

Dodał, że "sytuacja jest cały czas bardzo zagadkowa". - W szczególności to, gdzie znajduje się 1150 respiratorów, które zostały przedpłacone już w kwietniu - podkreślił.

"Nikt z ministerstwa nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione"

Dariusz Joński dodał, że "w momencie przyjazdu tych 50 [respiratorów - przyp. red.], nawet nikt nie rozpakował tych palet".

- Dopiero po naszej interwencji rozpakowano jedną z nich. Dociekamy, co to w ogóle jest za sprzęt. Dziwi nas tylko, że nikt z ministerstwa nawet nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione - mówił poseł.

- Będziemy dalej sprawdzać dokumenty i szukać tych respiratorów, które nie dojechały - zapowiedział.

Rzecznik resortu zdrowia: Respiratory są w Polsce, to jest istota sprawy. Kolejne dotrą w tym miesiącu

O słowa posłów KO był pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Rozumiem, że codziennie można zgłosić jakoś problem. Najpierw z ich znalezieniem, później z ich rozpakowaniem. Te respiratory są i to jest najważniejsze - powiedział.

Dodał, że jest to sprzęt "renomowanej niemieckiej firmy", który posiada "pełną dokumentację". - W tej chwili następuje odbiór respiratorów. Istotą sprawy jest to, że dotarły do Polski. Kolejne mają dotrzeć jeszcze w tym miesiącu - dodał rzecznik.

Andrusiewicz o kontroli posłów KO w Agencji Rezerw Materiałowych TVN24

Szumowski: 50 respiratorów jest w Polsce, są oceniane przez ekspertów

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w poniedziałek w radiowej Trójce, że "50 respiratorów jest na terenie Polski, a kolejne będą w tym miesiącu przychodziły".

Dodał, że w tej chwili "eksperci oceniają, czy towar, który został dostarczony, jest tym towarem, który chcieliśmy kupić".

Łukasz Szumowski o zakupionych przez ministerstwo respiratorach TVN24

