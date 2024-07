Konfederacja za 3 dni będzie działać bezprawnie? Nie dotrzymała ważnego terminu

"Jednak zgodnie ze statutem rada nie jest wcale najwyższą władzą w partii. Rolę tę pełni kongres, w którym do udziału uprawnieni są wszyscy członkowie Konfederacji. Statut przewiduje, że 'kongres zwołuje rada liderów co najmniej raz na pięć lat'. W swojej pięcioletniej historii partia nie miała jeszcze kongresu. I już wiadomo, że nie będzie go miała do 25 lipca. Zgodnie ze statutem 'zarządzenie o zwołaniu kongresu publikuje się co najmniej dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem kongresu'. Ten czas już minął" - wskazuje "Rz".