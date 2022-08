"Odra to bardzo zmienna rzeka", a jej odrodzenie zajmie kilkadziesiąt lat. Jak można pomóc?

Odrodzenie Odry potrwa kilkadziesiąt lat. Na początku najważniejsze będzie odrodzenie się bezkręgowców wodnych - uważa Michał Bień, ichtiolog, ekohydrolog i dyrektor Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach. Ekspert był pytany na antenie TVN24 o to, czy ludzie mogą pomóc rzece w powrocie do stanu sprzed katastrofy ekologicznej.

Jak tłumaczy Bień, "Odra to bardzo zmienna rzeka" - W wielu miejscach jest uregulowana. Taka rzeka ma dużo niższe zdolności do odradzania się, niż rzeka naturalna. Na początku najważniejsze jest odrodzenie się bezkręgowców wodnych, na przykład chruścików, ważek, skorupiaków. Ich cykl rozrodczy trwa parę lat - wyjaśnił ichtolog.

Jak pomóc Odrze

W opinii ichtiologa, powrót do stanu sprzed katastrofy ekologicznej "może potrwać kilka dekad". To zależy - jak wskazał - od możliwości badawczych i tego, ile będzie w to zaangażowanych jednostek i podmiotów. - Od zrobienia rzetelnych badań do przygotowania planów na przyszłość może minąć do roku - szacuje Bień.