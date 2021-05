"Gdybyśmy 2020 rok poświęcili na walkę z pandemią, skala strat zdrowotnych byłaby wyraźnie mniejsza"

Jarosław Gowin podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie pytany był o daty wejścia w życie propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Chodzi o kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł, czy 7 proc. PKB na zdrowie. - Wszystko wskazuje na to, że te rozwiązania wejdą od 2022 roku, to znaczy, że rok 2021 zakończymy przy obecnych rozwiązaniach podatkowych. Nie sądzę, żeby wprowadzenie tych rozwiązań przesunęło się dalej niż na rok 2022 - powiedział wicepremier.

Gowin: przesądzone jest to, że 18 mln Polaków zapłaci podatki niższe, a dla osób zarabiających do 12 tysięcy brutto przy umowie o pracę nic się nie zmieni

W sobotę w Warszawie Zjednoczona Prawica zaprezentowała Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii COVID-19, a którego fundamenty - jak mówią rządzący - to między innymi: 7 procent PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 milionów Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych), inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 złotych.