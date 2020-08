Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet dwóm sędziom z Krakowa. Grożą im zarzuty karne

Zawieszone faksem

Wniosek o uchylenie immunitetu obu prawniczkom został złożony przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. To efekt śledztwa prowadzonego w tym wydziale. Po środowej uchwale śledczy mogą postawić obu sędziom zarzuty karne. Czego mogą dotyczyć? Jak dowiedzieliśmy się w Izbie Dyscyplinarnej, Prokuratura Krajowa we wniosku powoływała się na artykuł 231 Kodeksu karnego. Mówi on o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza publicznego, który w ten sposób działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. - Pani sędzia P. usiłowała w niedozwolony sposób wpływać na przebieg prowadzonych przez nią spraw. Nie ograniczyła się do czynności, które wykonuje sędzia, jej sposób prowadzenia sprawy wyraźnie stanowił nadużycie uprawnień - przekazał nam Piotr Falkowski, rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN. Zarzut wobec drugiej sędzi ma dotyczyć działania w ramach tej samej sprawy.