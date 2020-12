"Bali się, że im wyrosną krowie rogi". Ale to dzięki szczepieniom udało się uratować miliony ludzi

Kiedy wróci normalność? To w pełni uprawnione pytanie, zwłaszcza w świetle dostępności szczepionek. I właśnie szczepionki z historii mogą być tutaj pewnym drogowskazem, który powie nam, czego należy spodziewać się w przyszłości. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Najnowszym eksponatem Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stała się strzykawka i pojemnik po pierwszej szczepionce przeciwko koronawirusowi podanej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To historyczne dni - początku końca globalnej pandemii COVID-19.

O różyczce, śwince i odrze wielu z nas po raz pierwszy usłyszało od rodziców - w drodze na szczepienie. Dzięki ich trosce i obowiązkowi szczepień po chwilowej nieprzyjemności związanej z ukłuciem igły śmiertelne choroby i wirusy, które prowadzą do kalectwa, są nam niestraszne.

O tym, że nie zawsze tak było, dobrze wie Janina Ochojska. W chwili jej narodzin w 1955 roku w Polsce nie było szczepionki na wirusa polio. Zakaziła się, a jej całe dzieciństwo polegało na bolesnych rehabilitacjach. - Mój brat urodził się w 1957 roku i on już był zaszczepiony. Gdybym była zaszczepiona na polio, to dzisiaj byłabym sprawna. Mogłabym pójść na spacer do lasu, nie używałabym wózka, byłabym całkiem samodzielna, o czym każdy marzy – wyznaje Janina Ochojska.