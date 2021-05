Umowa na 260 tysięcy złotych, firma z udziałami Obajtka i pytania o rolę syna Beaty Szydło

Firma ERG Bieruń Folie, której współudziałowcem są szef PKN Orlen Daniel Obajtek i jego matka, wygrała licytację na dostarczanie worków na śmieci do gminy Myślenice - podaje w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Gminą rządzi były współpracownik Obajtka, a kontrakt - jak donosi gazeta - ze strony spółki pilotował syn byłej premier Beaty Szydło, obecnie europosłanki PiS.

Jak pisze w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", firma ERG Bieruń Folie została założona przez Tomasza Bugaja w 2010 roku. Jest on też współwłaścicielem spółki TT Plast. W lutym "GW" ujawniła nagrania rozmów telefonicznych z 2009 roku, na których obecny szef Orlenu, a ówczesny wójt Pcimia Daniel Obajtek miał rozmawiać z dyrektorem handlowym TT Plast, którego nazywa Szymonem.

Obajtek i jego związek z firmą ERG Bieruń Folie

"Był osobą, która ponad dekadę temu wprowadzała dzisiejszego prezesa Orlenu do PiS"

Pod koniec 2020 roku małopolskie Myślenice, leżące nieopodal Pcimia, ogłosiły, że chcą zamówić worki do selektywnej zbiórki odpadów. Firma ERG Bieruń Folie - jak podaje dziennik - była jednym z siedmiu oferentów. "To właśnie ta firma wygrała postępowanie, a dostawcy nie wybrano w przetargu" - informuje. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza" w Urzędzie Miasta Myślenice, w tym wypadku "zastosowano tryb licytacji elektronicznej". Umowa na dostarczanie worków na odpady obowiązuje od 31 grudnia 2020 roku do końca bieżącego roku i opiewa na 260 tysięcy złotych.