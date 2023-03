Barbara Labuda: ocena Karola Wojtyły nie może być jednoznaczna

W poniedziałek na antenie TVN24 premiera najnowszego reportażu z cyklu "Bielmo". Już teraz można obejrzeć go w TVN24 GO. Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" w "Czarno na białym" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły, z czasów, gdy nie był papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle, dotarł do ludzi, którzy osobiście o informowali go przestępstwach popełnianych przez duchownych i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.