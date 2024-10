Areszt i zarzuty dla kolejnych zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

czytaj dalej

To zbyt wielki skandal, by pozostał bez odpowiedzi - tak o ustaleniach komisji do spraw badania rosyjskich i białoruskich wpływów mówił Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej". - Nie spodziewałem się tak mocnych, tak poruszających informacji. To są rzeczy absolutnie niesłychane - ocenił publicysta Grzegorz Rzeczkowski.