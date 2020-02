"Mamy do czynienia z bezprawiem, naruszaniem praw obywatelskich. Nasz kazus jest bardzo dobrym przykładem"

Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach udostępniło na początku lutego materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym , która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. To między innymi raport, protokoły przesłuchań i stenogramy rozmów telefonicznych. O ujawnienie materiałów wnioskował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

"W Polsce mamy do czynienia z bezprawiem, naruszaniem praw obywatelskich"

Kaczmarek "zaczął mówić prawdę, która jest niewygodna dla obozu rządzącego i mamy to, co mamy"

Kwaśniewski mówił, że sprawa wilii to "kłótnia w rodzinie". - Uczucia wobec pana Kaczmarka w PiS-ie, w CBA, są niezwykle zawiedzione. To nie był tylko ich ulubiony agent, ale człowiek, który został wybrany posłem PiS-u, czyli dostał najwyższą z możliwych nagrodę. Ponieważ zdecydował się mówić prawdę, która jest niewygodna dla obozu rządzącego, to mamy to, co mamy. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć o co chodzi - stwierdził.