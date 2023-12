Uwielbia biegać, całe życie budowała wolontariat, teraz ma zasiąść w rządzie. Kim jest Agnieszka Buczyńska?

Według zapowiedzi Agnieszka Buczyńska ma zostać członkinią Rady Ministrów Donalda Tuska , ministrą do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Co o niej wiadomo?

Kim jest Agnieszka Buczyńska?

Urodzona w 1986 roku Agnieszka Buczyńska pochodzi z Tczewa. Ma wykształcenie socjologiczne i politologiczne. Już w czasach studenckich związała się z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2014 pełniła funkcję wiceprezes, a od 2015 do 2019 roku prezes Centrum Wolontariatu w Gdańsku. To ona stała za pomysłem złożenia aplikacji Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu, który miasto uzyskało w 2022 roku.

Od początku w Polsce 2050

W tegorocznych wyborach kandydowała z pierwszego miejsca listy koalicji Trzecia Droga w okręgu gdańskim. Uzyskała ponad 35 tys. głosów i dostała się do Sejmu. Została zastępczynią przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz członkinią Komisji Polityki Senioralnej. Podkreśla, że jako posłanka "chce dać głos organizacjom pozarządowym".

"Zawodowo od lat zajmuję się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Moją pasją jest wolontariat i praca z ludźmi. Udaje mi się to łączyć z moją pracą zawodową i codziennym życiem. Uwielbiam biegać i spędzać czas z ludźmi. To mnie napędza. Całe swoje życie zajmowałam się budowaniem wolontariatu. To kluczowa część społeczeństwa obywatelskiego. To mnie nakręca, cieszy, daje energię do działania" - tak o sobie samej na stronie ruchu pisze Buczyńska.