Najważniejsze pytanie dla mnie jest takie, jak to jest możliwe i jak pan sędzia mógł w ogóle wpaść na taki pomysł? - mówił w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Odniósł się do sprawy Tomasza Szmydta zamieszanego w aferę hejterską, który zwrócił się do białoruskich władz o azyl.

Minister sprawiedliwości: jak mógł wpaść na taki pomysł?

Szmydt "rozstrzygał sprawy dotyczące przyznawania certyfikatów bezpieczeństwa"

- Musimy pamiętać o jednej rzeczy - mówił dalej gość TVN24 i wskazał, że Szmydt to nie tylko jeden z bohaterów afery hejterskiej, ale to jest sędzia, który orzekał Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w Wydziale do Spraw Informacji Niejawnych, i który rozstrzygał różne sprawy dotyczące przyznawania certyfikatów bezpieczeństwa.

- Czyli to były prawdopodobnie takie sytuacje, jak zakładam, że jeżeli mieliśmy jakiegoś, powiedzmy oficera naszego wojska, który potrzebował certyfikatu dostępu do klauzuli "NATO SECRET", złożył aplikację, (...) służby z jakiegoś powodu tej osobie odmówiły certyfikatu, to co taka osoba może zrobić z tym? Odwołuje się do sądu. I to wszystko mogło trafiać w ręce pana sędziego Schmydta. Tak że my nie wiemy, jakie informacje posiadał - kontynuował Bodnar.