Terlecki mówi, że PiS odrzuci "dwa społeczne projekty" dotyczące aborcji. W Sejmie jest tylko jeden

28 października do pierwszego czytania w Sejmie skierowany został obywatelski projekt nowelizacji m.in. Kodeksu karnego, który wprowadza definicję dziecka poczętego. Proponowane przepisy zakładają, że za przerwanie ciąży miałoby grozić od 5 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Autorem projektu jest Fundacja "Pro-prawo do Życia". W Sejmie jest też projekt autorstwa Lewicy, tzw. "ustawa ratunkowa", która depenalizuje pomoc przy aborcji, za co obecnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Lewica złożyła też w ubiegłym roku w Sejmie projekt ustawy liberalizujący prawo aborcyjne i umożliwiający przerywanie ciąży do 12. tygodnia jej trwania.