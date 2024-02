Sędzia Szymański trzecim rzecznikiem dyscyplinarnym

Sędzia Tomasz Szymański ma się zająć sprawami ewentualnych przewinień dyscyplinarnych dotyczących przeniesienia sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek. Chodzi m.in. o "stan bezpodstawnego przeniesienia (...) doświadczonych sędzi, co naruszało orzeczenia sądów krajowych, jak i środek tymczasowy orzeczony przez ETPC" - informował wcześniej resort.

Gwarancja "bezstronnego i profesjonalnego poprowadzenia spraw"

Zgodnie z regulacją z Prawa o ustroju sądów powszechnych "Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego". "Z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie" - wyjaśniło w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości.