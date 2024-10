czytaj dalej

Gdyby Antoni Macierewicz był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po przedstawieniu efektów prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. - Macierewicz za to, co robi Polsce od 30 lat, powinien już dawno siedzieć. Mam nadzieję, że wreszcie będzie siedział - dodał Sikorski. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił "o pełnej gotowości prokuratury do badania okoliczności wskazywanych w zawiadomieniach kierowanych przez komisję".