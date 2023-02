Zderzenia autobusu z tramwajem. Jedna osoba poszkodowana

czytaj dalej

Jak pisze agencja Ukrinform, według Wołodymyra Zełenskiego były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został otruty, a "teraz jest powoli zabijany". Wcześniej ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zaapelował do władz Gruzji, by dopuściły go do Saakaszwilego, który - jak przypomniał - ma obywatelstwo ukraińskie.