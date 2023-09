Wycinają zielone płuca miasta. "Doszło tutaj do zbrodni ekologicznej"

"Doszło tutaj do zbrodni ekologicznej"

Na miejscu potwierdziliśmy, że drzewa są wycinane. - Chodzę po tym lesie od kilkunastu lat, ale to, co teraz się wydarzyło, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja nie wiem, kto zamówił tyle drzewa, przecież to woła o pomstę do nieba. Zwierzęta zwariowały, bo nie mają się gdzie podziać. Brak słów, nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć - mówi nam jeden ze spacerujących po lesie mieszkańców Zgierza. - Doszło tutaj do zbrodni ekologicznej, jedyny las obok Zgierza i tak się go wycina? Po co tyle mówić o tym smogu, o ekologii jak robi się takie rzeczy - mówiła naszemu dziennikarzowi, kobieta, która przyszła do lasu na grzyby. - Tu leżą dęby, graby, brzoza - wszystko jest zdrowe, zero próchnicy - dlaczego leśnictwo to robi? Ten las to zielone płuca tego miasta, tutaj naprawdę przychodzi złapać czystego powietrza mnóstwo ludzi. Tego jest tyle wycinane, że ten las za chwilę zniknie - mówił kolejny ze spotkanych mieszkańców.