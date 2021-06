Twórcy "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" z Orłami 2021

Piotr Trojan, Jan Holoubek i Jan Frycz - twórcy filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - zostali docenieni Polskimi Nagrodami Filmowymi Orły 2021. Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są przez Polską Akademię Filmową od 1999 roku.

Mariusz Wilczyński reżyser i scenarzysta animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" doceniony został za scenariusz. Wilczyński pokonał w kategorii najlepszy scenariusz Andrzeja Gołdę ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Piotra Domalewskiego ("Jak najdalej stąd"), Mateusza Pacewicza ("Sala samobójców. Hejter") i Marka Epsteina ("Szarlatan"). Wcześniej statuetkę w kategorii najlepszy dźwięk otrzymał Franciszek Kozłowski za "Zabij to i wyjedź z tego miasta". Za muzykę do tego filmu doceniony został Tadeusz Nalepa. Nagroda publiczności powędrowała do "Sali samobójców. Hejtera" Jana Komasy, a Orzeł za najlepszą scenografię - do Christophera Demuri i Lecha Majewskiego ("Dolina Bogów"). Najlepszym filmem dokumentalnym został "Wieloryb z Lorino" Macieja Cuskego.