Posprzątaj w szafie, obejrzyj koncert online. Znani radzą, co robić w domu

V sobotu pro Vas rozjedem „zivak to obyvak”!😁😎... a tesime se moc❕ Livestream bude tady u me na Instagramu, na mem FB i YouTube kanale💪🏼🎹🎤. Od 17-18h cesky, pak dame jeste par pisni v polstine. Budte online s nama💥 ———————————————————————— Sobota. Z sali prob prosto do Was do pokoju🎤💪🏼. To koncert organizowany przez Czechy, dlatego proszono nas o czeski repertuar. Ale udalo sie ublagac, bo chce i musze tez dla Was zagrac Polacy❤️ 💥17-18h czeski repertuar; 18-18:30 polski repertuar💥 Livestream na moim instagramie, FB i YT kanale🎙🎥. Nie moge sie doczekac🎤❤️. #ewafarna #onlinekoncerty #zostańwdomu #livestreaming