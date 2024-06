Nie żyje Janusz Rewiński. "Buenas noches, Senior Siarra!"

czytaj dalej

Prezydent Bielska-Białej (Śląskie) po posiedzeniu sztabu kryzysowego zdecydował o ogłoszeniu alarmu powodziowego. We wtorek rano przez miasto przeszły gwałtowne ulewy. W ciągu sześciu godzin spadły tam 92 litry wody na metr kwadratowy. W wielu miejscach nieprzejezdne są ulice, zalane posesje, piwnice i samochody. - Sytuacja jest bardzo poważna, w tej chwili brakuje kilku centymetrów do stanu alarmowego na rzece Białej - mówił na antenie TVN24 prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Zaapelował też do mieszkańców o nieopuszczanie domów bez potrzeby.