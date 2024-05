Relacje Drake'a i Kendricka Lamara od dawna dalekie są od przyjacielskich. W ostatnim czasie konflikt między raperami nabrał jednak nowego wymiaru. Tylko od początku maja łącznie opublikowali oni aż pięć utworów, w których nawzajem przerzucają się oskarżeniami. W jednej z ostatnich piosenek Lamar zarzucił Drake'owi utrzymywanie niestosownych relacji z nieletnią, a także ukrywanie przed światem faktu istnienia córki. Ten odpowiedział mu w udostępnionym w niedzielę utworze.

"Jestem zniesmaczony" - rapuje Drake w opublikowanym w niedzielę kawałku "The Heart Pt. 6", odnosząc się do oskarżeń o utrzymywanie relacji z małoletnią, jakie w kilku udostępnionych niedawno utworach stawiał mu Kendrick Lamar. W tekście tej samej piosenki Drake stwierdza też, że "nigdy nie był z niepełnoletnią osobą", a jego imię "nie jest imieniem, które zobaczysz na liście przestępców seksualnych". Dodaje, że gdyby oskarżenia kolegi po fachu były prawdą, "byłby już aresztowany". "Jestem zbyt sławny na to, co właśnie zasugerowałeś" - kończy.

Przechodząc do kwestii ukrywania przed światem 11-letniej córki, co Lamar zarzucił mu w tekście "Meet the Grahams", Drake przekazał, że rzekomo sam podrzucił nieprawdziwe informacje na ten temat Lamarowi w nadziei na wykorzystanie ich przez niego w utworze bez weryfikacji. "Spiskowaliśmy przez tydzień, a potem nakarmiliśmy cię informacjami. 11-letnia córka, założę się, że to kupi. Myśleliśmy o daniu jej fałszywego imienia albo miejsca (zamieszkania), ale byłeś tak złakniony, że nawet nie interesowało cię dochodzenie (prawdy)" - śpiewa na "The Heart Pt. 6".

Drake odpowiada Kendrickowi Lamarowi, konflikt narasta

Kendrick Lamar dotąd nie odniósł się jeszcze do treści najnowszego utworu Drake'a. Biorąc pod uwagę intensywność najnowszej odsłony toczącego się między raperami konfliktu, można jednak spodziewać się, że wkrótce się to zmieni. Tylko od początku maja łącznie opublikowali oni bowiem aż pięć utworów, w których nawzajem przerzucają się rozmaitymi oskarżeniami i obraźliwymi uwagami na temat życia osobistego.

Przyczyn ich aktualnego spięcia upatrywać można w opublikowanej w ubiegłym roku piosence Drake'a "First Person Shooter", w treści której goszczący na niej raper J Cole stwierdza, że on sam, Drake i Lamar stanowią "wielką trójkę" hip-hopu. Lamar odpowiedział na zwrot w piosence rapera Future pod tytułem "Like That", gdzie stwierdził, że nie można mówić o istnieniu "wielkiej trójki" hip-hopu, bo "wielki jest tylko on" - przypomina BBC. Jak zauważa "Time", nie jest to jedyny raz, kiedy można obserwować spięcia między Lamarem a Drakiem. Pierwsze oznaki kłopotów między tą dwójką zaczęły się bowiem pojawiać już około roku 2013.

