Turysta nie był przygotowany na śnieg, inni zabłądzili. W górach panują trudne warunki

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego sprowadzili w sobotę turystę, którego podczas wyprawy na Starorobociański Wierch zaskoczyły opady śniegu. Jak informują ratownicy, mężczyzna nie był dobrze przygotowany do takiej wyprawy. - Był ubrany i wyposażony niestosownie do panujących warunków. Kiedy stracił orientację w terenie, zgubił szlak i nie był w stanie kontynuować wyprawy, poprosił o pomoc ratowników – powiedział ratownik dyżurny TOPR. Wcześniej pomocy wymagał turysta, który na szlaku na Gęsią Szyję złamał nogę. Został przetransportowany do szpitala w Zakopanem.