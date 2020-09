Przyszli do filharmonii i zasiedli na ławie oskarżonych

Rozprawa zaczęła się o godzinie 9:30 w czwartek, oskarżeni byli dowożeni do filharmonii osobnymi radiowozami z kilku zakładów karnych z województwa świętokrzyskiego. Ponieważ na sali przewidziano obecność ponad 80 osób – w tym oskarżonych, konwojentów, kilkudziesięciu obrońców oraz składu sędziowskiego - media nie otrzymały zgody na udział w rozprawie.

O przeprowadzeniu rozprawy w filharmonii zdecydowano w związku z zaleceniami sanitarnymi dotyczącymi między innymi zachowania odpowiedniej odległości między uczestnikami, co w budynku sądu nie było możliwe. Warunki do przeprowadzenia procesu spełniała sala koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej.

- Proces jest nietuzinkowy, akta sprawy zawierają się w ponad 120 tomach. Sąd przewidział dosyć dużą dynamikę procesu. Rozprawy są wyznaczane średnio co tydzień lub dwa tygodnie. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w zakresie dowodów zgłoszonych przez prokuraturę – powiedział Jan Klocek, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pierwsze zatrzymania

Przesłuchanych ma zostać 39 świadków, w tym świadek koronny. Na jego przesłuchanie sąd przewidział 3, 4 dni. - Postępowanie aktem oskarżenia objęło łącznie 20 osób, z tym że co do trzech osób oskarżonych materiały wyłączono do innych postępowań i w tych sprawach zapadły już wyroki skazujące – powiedział Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.