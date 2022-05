Drag queen królem balu na koniec liceum. "Ludzie oniemieli"

czytaj dalej

Przewoźnicy oczekują wsparcia i gwarancji, by wozić zboże z Ukrainy do portów. To mogą być kontrakty życia, ale wiążą się z wieloma zagrożeniami - pisze "Puls Biznesu". - W kwietniu udało się przez Polskę przetransportować około 600 tysięcy ton ukraińskiego zboża, ale Ukraińcy chcą przewozić nawet 5 milionów ton miesięcznie - twierdzi cytowany w gazecie Michał Litwin, dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.