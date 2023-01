Nastolatek bawił się w chowanego, po 6 dniach znaleziono go w innym państwie

Zabawa w chowanego

Przez sześć kolejnych dni, od 11 do 17 stycznia, chłopiec płynął do portu Klang w Malezji, odległego o prawie 3 tysiące kilometrów. - Prawdopodobnie chłopiec wszedł do kontenera, zasnął i obudził się tutaj - powiedział malezyjski minister spraw wewnętrznych Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, cytowany przez agencję Bernama. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak pracownicy portu wypuszczają chłopca z kontenera, a ten wychodzi z niego o własnych siłach, choć wyraźnie zdezorientowany. Na wideo widać też, jak zajmują się nim później służby ratunkowe i na noszach niosą 15-latka do karetki.