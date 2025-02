39-latek chciał umówić się z 13-latką. Został zatrzymany

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. Zatrzymany podejrzany jest o usiłowania złożenia przez internet propozycji o charakterze seksualnym osobie małoletniej (w wieku poniżej 15 lat) i działania zmierzające do realizacji tych planów; grozi za to do dwóch lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla podejrzanego.