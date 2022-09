Zlikwidowali cztery miejskie komisje. Chcą zaoszczędzić na dietach i prądzie

Szukali oszczędności

To właśnie jego trzyosobowy klub, we współpracy z Obywatelskim Klubem Samorządowym (w jego skład wchodzi czterech radnych Platformy Obywatelskiej oraz jeden radny niezależny), zgłosił na środowej sesji rady miasta wniosek o likwidację czterech z sześciu komisji, które funkcjonują w ramach rady.

Radny: zadłużenie na koniec roku ma wynieść około 200 milionów złotych

Dodał, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zadłużenie Łomży na koniec roku ma wynieść około 200 milionów złotych. - Wyliczyłem, że oszczędności na dietach dadzą rocznie osiem tysięcy złotych, a na prądzie ponad dwa tysiące. Nie są to może jakieś astronomiczne sumy, ale jak to się mówi, "ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka" - podkreślał.

Pierwsze cięcia były już na przełomie 2021 i 2022 roku

Zaznaczał, że jest to już kolejny etap programu cięć - Na przełomie 2021 i 2022 roku doprowadziliśmy do zmniejszenia diet radnych, co dało rocznie około 100 tysięcy złotych oszczędności. Radny, który nie pełni żadnych funkcji zamiast 2,2 tysiąca złotych diety ma teraz 1,4 tysiąca. Jeśli chodzi o przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, kwoty te zmniejszyły się odpowiednio z 3,2 tysiąca złotych do dwóch tysięcy i z trzech tysięcy do 1540 zł - mówił.