Zaczęło się od interwencji i odebrania dzieci, skończyło na zbiórce ubrań i zabawek

- Policjanci z jednego z wrocławskich komisariatów przeprowadzili interwencję w domu, w którym dwoje dzieci było świadkami agresywnych zachowań i przemocy ze strony swoich rodziców – poinformowała starsza aspirant Aleksandra Freuhs z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do interwencji doszło dzięki czujnym sąsiadom, którzy nie byli obojętni na los dzieci. To oni dali znać, że "w tym domu może dziać się coś złego". Dzieci są już bezpieczne. Ich uzależnionym od narkotyków i alkoholu rodzicom wydano zakaz zbliżania się do nich. Opiekę nad małoletnimi przejęła babcia.