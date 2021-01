87-latka ponad osiem godzin czekała w karetce na przyjęcie do szpitala. "Usłyszeliśmy: proszę stąd odjechać"

Do zdarzenia doszło 4 stycznia we Wrocławiu. Sanitarny ambulans z 87-letnią chorą na pokładzie pojechał najpierw do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Tam jednak - jak relacjonują ratownicy - okazało się, że dla pacjentki nie ma miejsca. Medycy z 87-latką pojechali więc dalej. Przed południem podjechali przed SOR 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. - Zostaliśmy poinformowani, że trzeba jechać do kolejnego szpitala. Kolejnym był szpital wojskowy i jednocześnie był to jedyny szpital z oddziałem gastrologicznym, gdzie skierowanie dostała pacjentka od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - mówił Grzegorz Hummel, koordynator MTB Medica, które zajmowało się transportem kobiety. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>