24-latek chciał pożyczyć pieniądze, ale nie miał zdolności kredytowej. Dokumenty wydrukował sobie sam

24-letni mieszkaniec Wrocławia od dłuższego czasu starał się o kredyt. Jego wnioski były jednak, za każdym razem, odrzucane. Mężczyzna - jak relacjonuje policja - postanowił więc podrobić dokumenty potwierdzające zdolność kredytową. Wydrukował je sobie sam w domu. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Jak informuje wrocławska policja 24-letni mieszkaniec Wrocławia wniosek o udzielenie kredytu składał wielokrotnie. Jednak banki za każdym razem - ze względu na brak zdolności kredytowej - mu odmawiały. - W końcu mężczyzna znalazł placówkę, w której pojawiła się szansa na otrzymanie gotówki, jednak potrzebne były mu dodatkowe dokumenty - przekazuje Aleksandra Rodecka z biura prasowego wrocławskiej policji. I dodaje, że 24-latek nie miał jak uzyskać dokumentów potwierdzających zdolność kredytową. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Dokumenty wydrukował sobie sam

Mężczyzna był jednak zdeterminowany. Dlatego, jak relacjonuje policjantja, potwierdzenie wpływów wynagrodzenia wydrukował sobie sam, ze swojego domowego laptopa. - Tak przygotowany, podrobiony dokument złożył w placówce bankowej. Kiedy próbował wyłudzić kredyt na kwotę ponad 35 tysięcy złotych, został zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - informuje Rodecka. 24-latek przyznał się do winy. Jak zapowiada policja mężczyzna odpowie za oszustwo kredytowe. Grozi mu do pięciu lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.