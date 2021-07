W podziemiach Kamiennej Góry nie było nikogo od czasów wojny. Odkrywcy drążą tunel do tajemnicy

Odcięte od czasów II wojny światowej podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu być może już wkrótce odsłonią swoje sekrety. Przez ostatnie kilka lat pasjonaci historii podejmowali różnego rodzaju próby sprawdzenia korytarzy - udało się nawet wpuścić do środka kamerę i zobaczyć ich fragmenty. Jednak dopiero teraz, pierwszy raz od 76 lat, pojawia się realna szansa na dokopanie się do nieodkrytych przestrzeni.

Podziemia istnieją

Drążą wejście do góry

- Przez ostatni tydzień pokonaliśmy 10-metrowy odcinek przekopem otwartym. Dalej budowany jest portal wejściowy do wnętrza góry. Rozpocznie się drążenie małogabarytowej sztolni badawczej do wnętrza góry o długości 20 metrów. Cieśle górniczy przygotowali i dopasowali drewniane elementy portalu. Mają one stabilizować skarpę i osłaniać wejście do wnętrza góry - mówi Sebastian Terenda, członek Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc i koordynator prac na miejscu.