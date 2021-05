Ma 29 lat, ciężko przeszedł zakażenie. Lekarze nie dawali mu szans, rodzina się żegnała. "COVID-19 to nie żarty"

Mateusz Rambacher na COVID-19 zachorował w listopadzie. Najpierw trafił do szpitala w Wałbrzychu, a gdy jego stan się pogorszył został przetransportowany do placówki w Dzierżoniowie. A później do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pacjent był najpierw podłączony do respiratora, później - tuż przed Bożym Narodzeniem - zdecydowano się na zastosowanie wobec niego terapii ECMO. Wigilii pan Mateusz nie pamięta. Był w śpiączce. Miał też sepsę. - Sytuacja w sylwestra była krytyczna – wspominał anestezjolog Jakub Śmiechowicz z USK we Wrocławiu. Z pacjentem było tak źle, że rodzina dostała szansę na pożegnanie się z 29-latkiem. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Przespał święta" więc Wigilię zorganizowali mu w majówkę

"Nie bójmy się małej igiełki, bójmy się wirusa"

Boże Narodzenie w maju było odmianą od trudów dnia codziennego. Mężczyzna wciąż nie może wrócić do aktywnego trybu życia, który prowadził wcześniej. Nie może też jeszcze powrócić do pracy. Po przejściu choroby COVID-19 stracił sprawność. Nie mógł ruszać rękami i nogami. Początkowo nie mógł też mówić. Teraz przechodzi rehabilitację. Wciąż ma niesprawną lewą nogę i skostnienie stawów biodrowych. Porusza się o kulach. - Jestem zadowolony, że mogę być w domu, a nie we własnej celi, czyli szpitalnej sali - podkreśla mężczyzna. I dodaje, że COVID-19 to nie żarty. - Byłem pewien, że mnie to aż tak mocno nie dotknie. Zawsze byłem w maseczce, zawsze dezynefkowałem ręce. Po wyjściu ze szpitala słyszałem już, że jestem opłacony i pewnie chowałem się przez te wszystkie tygodnie. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE Na antenie TVN24 zaapelował też do wszystkich tych, którzy nie chcą się szczepić. - Gdybym mógł się zaszczepić to na pewno bym to zrobił. Jeżeli chcemy iść do restauracji, do kina, a przede wszystkim jeśli chcemy żyć to się zaszczepmy. Nie bójmy się małej igiełki, bójmy się wirusa, bo to on jest śmiertelny - mówi Rambacher.