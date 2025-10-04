Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie

Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Wystawa "Beksiński. Rzeźby" w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu
Źródło: Zamek Królewski na Wawelu
Ponad 50 prac malarskich, szkiców oraz fotografii Zdzisława Beksińskiego wyeksponowano na Cytadeli Warszawskiej. Wystawę można odwiedzać od soboty. Zależy nam na tym, żeby pamięć o Beksińskim i jego twórczości niosła się dalej - mówił organizator wystawy Janusz Barycki.

Od soboty na Cytadeli Warszawskiej można oglądać ponad 50 dzieł Zdzisława Beksińskiego, pochodzących z łącznie 10 muzeów z całej Polski oraz od prywatnych kolekcjonerów. Organizatorem wystawy jest Fundacja Beksiński we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku. Na wystawie znalazły się szkice, fotografie oraz dzieła malarskie, w tym obrazy olejne. Jak podkreślił Janusz Barycki - założyciel odpowiedzialnej za organizację wystawy Fundacji Beksiński - wystawa na Cytadeli jest wyjątkowa. Przypomina o 20. rocznicy śmierci Zdzisława Beksińskiego.

Wystawa "Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic" w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa "Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic" w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa "Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic" w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
„Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
„Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej - nieznane oblicze Mistrza oraz multimedialna opowieść o wyobraźni bez granic” w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Źródło: PAP/Marcin Obara

Jedna wystawa, dwa okresy twórczości

Podczas wernisażu Barycki poinformował, że wystawa jest złożona z dwóch części. W pierwszej z nich znalazły się prace, które powstawały na przestrzeni lat 60., do lat 70., kiedy Beksiński przebywał w swojej pracowni w Sanoku. Kolejna część powstała, gdy mieszkał już w Warszawie od 1977 r. do wczesnych lat 90. Organizator podkreślił, że szczególnie zależało mu na pokazaniu na wystawie właśnie tych dwóch mniej znanych okresów twórczości Beksińskiego.

Tłumaczył, że najbardziej spopularyzowany jest ostatni okres jego twórczości, z którego największą liczbę prac posiada Muzeum w Sanoku, które chętnie prezentuje te prace na licznych wystawach. Barycki wskazał, że jednak dzieła z początkowego okresu twórczości Beksińskiego są widzom mniej znane, ponieważ zwykle nie są im udostępniane. - To bardzo ciekawy zestaw prac, który pokazuje właśnie okres sanocki w twórczości Beksińskiego, z którego później wyrosły te prace, które tworzył w Warszawie. To bardzo atrakcyjna sprawa dla tych, którzy interesują się twórczością Beksińskiego, ale nie tylko. Na wystawie można zobaczyć jak jego twórczość rozwijała się na przestrzeni wielu lat - zaznaczył.

- Zależy nam na tym, żeby pamięć o Beksińskim i aby jego twórczości niosła się jeszcze dalej. Teraz nie ma z tym wielkich problemów, ponieważ nawet młodzież lubi tę twórczość. Młodzi są zafascynowani ciekawymi kształtami, sylwetkami, niekiedy mrocznymi i nieoczywistymi, ale właśnie dzięki temu Beksiński przetrwa w świadomości kulturalnej naszego społeczeństwa.

Dzieła z 10 muzeów

Ekspozycję na Cytadeli można oglądać do końca stycznia. Dzieła sztuki prezentowane są w Muzeum Wojska Polskiego dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Miejską Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Agra-Art Domem Aukcyjnym oraz prywatnymi kolekcjonerami.

Zdzisław Beksiński (1929-2005) był wybitnym artystą współczesnym – fotografem, grafikiem i malarzem. Ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Jako młody artysta zajmował się fotografią, a tworzyć obrazy zaczął dopiero na początku lat 60. Zorganizowana przez znanego krytyka Janusza Boguckiego wystawa w Starej Pomarańczarni w Warszawie w 1964 r. spowodowała, że stał się popularny. Od końca lat 90. tworzył także grafiki cyfrowe, sięgając w nich po swoje zdjęcia. Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie w nocy z 21 na 22 lutego 2005 r. Swoją spuściznę zapisał Muzeum Historycznemu w Sanoku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Starsi państwo w "Starszym mieście"

Starsi państwo w "Starszym mieście"

Piotr Bakalarski
Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat

Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat

Aleksander Przybylski

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Historyczne w Sanoku

Udostępnij:
TAGI:
malarstwoFotografiaMuzeum
Czytaj także:
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
Okolice
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Okolice
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Okolice
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
Śródmieście
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kiedyś górowała nad drewnianą zabudową, dziś jest pustostanem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki